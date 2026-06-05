«ЕГЭнутые»: ведущий «Умники и умницы» оценил уровень знаний студентов Профессор МГИМО Вяземский заявил, что умных студентов в вузах России очень много

Талантливых и трудолюбивых студентов много, выразил мнение в интервью NEWS.ru ведущий программы «Умники и умницы» на Первом канале Юрий Вяземский. Он добавил, что такие учащиеся постоянно посещают лекции, которые он читает в МГИМО МИД РФ, показывая высокий интерес к учебе. Если в чем-то недотягивают, то стремятся исправиться, отметил профессор.

В таких случаях [студенты] говорят мне: «Ну не обижайтесь на нас. Мы же ЕГЭнутые». Сами придумали название, не я их так называю. <...> Умные ребята ходят ко мне на лекции — хотят слышать живое слово, — отметил профессор МГИМО.

Нерадивых студентов гораздо меньше, чем пытливых, добавил Вяземский. Они прогуливают лекции, а их студенческие работы отличаются «искусственным» языком, поделился он.

Те [студенты], которым мой предмет неинтересен, или не особенно их знания интересуют, рассчитывают на искусственный интеллект — что он за них напишет [студенческие задания]. Сдают эссе — я же сразу вижу, что это написал искусственный интеллект, — поделился собеседник.

Он подчеркнул, что современный мир «принадлежит умным людям с хорошим образованием».

Сегодня 5 июня телеведущий и педагог отмечает 75-летие. Праздновать, по его словам, не планирует, так как не любит пышные мероприятия — предпочитает проводить время в кругу семьи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дисциплина «Русский язык как государственный» должна в перспективе войти в ядро вузовских программ. Глава государства анонсировал, что в ближайшее время начнется разработка учебного модуля для высших учебных заведений.