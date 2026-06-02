В ядро вузовских программ войдет новая дисциплина

Путин заявил о включении русского как госязыка в ядро вузовских программ

Формируемая дисциплина «Русский язык как государственный» должна в перспективе войти в ядро вузовских программ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. Глава государства анонсировал, что в ближайшее время начнется разработка учебного модуля для высших учебных заведений, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования, — сказал Путин.

Ранее президент поручил Минпросвещения и Росмолодежи организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Глава государства выразил уверенность, что такие смены вызовут большой интерес у детей, родителей и педагогов.

Также Путин предложил наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и сделать его ежегодным. Кроме того, президент поручил кабмину профинансировать план мероприятий по реализации основ госполитики и обеспечить его выполнение.