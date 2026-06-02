Путин поручил организовать в летних лагерях смены по русскому языку

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Росмолодежи организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Глава государства выразил уверенность, что такие смены вызовут большой интерес у детей, родителей и педагогов, передает Кремль в МАКСе.

Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены — географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе, — отметил Путин.

Ранее глава государства выступил с инициативой наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и сделать его ежегодным. Кроме того, президент поручил кабмину профинансировать план мероприятий по реализации основ госполитики и обеспечить его выполнение.

Кроме того, он отметил, что необходимо увеличить количество часов изучения русского языка и литературы при подготовке педагогов начальной школы. Это, по его словам, напрямую влияет на качество подготовки учителей.