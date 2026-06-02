Пьяный россиянин проломил череп пятилетней падчерице

Следователи задержали жителя Ельца, который поднял пятилетнюю падчерицу и бросил ее с высоты своего роста, сообщили в СУ СК России по Липецкой области. Девочка получила перелом основания свода черепа.

Инцидент произошел вечером 31 мая. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей, схватил ее дочь и швырнул. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сейчас угрозы ее жизни нет — мать вовремя обратилась к медикам.

Против 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней. Он уже дал признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее суд отправил под стражу 18-летнего жителя Ивановской области, сбросившего с балкона третьего этажа свою маленькую племянницу. Ребенок остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

До этого Свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска Олега Михалицына к 15 годам колонии строгого режима за убийство собственного двухмесячного сына. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, мужчина решил убить ребенка, поскольку тот сильно плакал и вел себя беспокойно.