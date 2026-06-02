ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 16:56

Пьяный россиянин проломил череп пятилетней падчерице

В Липецкой области мужчина проломил череп пятилетней падчерице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи задержали жителя Ельца, который поднял пятилетнюю падчерицу и бросил ее с высоты своего роста, сообщили в СУ СК России по Липецкой области. Девочка получила перелом основания свода черепа.

Инцидент произошел вечером 31 мая. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей, схватил ее дочь и швырнул. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сейчас угрозы ее жизни нет — мать вовремя обратилась к медикам.

Против 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней. Он уже дал признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее суд отправил под стражу 18-летнего жителя Ивановской области, сбросившего с балкона третьего этажа свою маленькую племянницу. Ребенок остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

До этого Свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска Олега Михалицына к 15 годам колонии строгого режима за убийство собственного двухмесячного сына. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, мужчина решил убить ребенка, поскольку тот сильно плакал и вел себя беспокойно.

Регионы
Липецкая область
падчерицы
травмы
переломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.