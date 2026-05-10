10 мая 2026 в 10:26

Велогонщик попал в реанимацию после массового завала

Велосипедист сломал таз после массового завала на многодневной гонке «Джиро»

Фото: IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa/Global Look Press
Один велогонщик госпитализирован в тяжелом состоянии с переломом костей таза после массового завала, произошедшего на втором этапе престижной многодневки «Джиро д'Италия» в Болгарии, сообщили в пресс-центре столичной больницы скорой помощи имени Пирогова. Инцидент случился за 20 километров до финиша.

В передней части пелотона на повороте первыми упали спортсмены команды UAE Emirates. В образовавшийся завал попали порядка 30 гонщиков, семерых из них с травмами доставили в больницу Велико-Тырново. Ситуацию осложнило наличие на трассе железного ограждения с острыми бортами. Единственный россиянин на старте Александр Власов из команды Red Bull-Bora-Hansgrohe в столкновении не пострадал и продолжит гонку.

Ранее словенский прыгун с трамплина, призер Олимпийских игр Роберт Кранец в состоянии алкогольного опьянения стал участником ДТП во время велотренировки близ деревни Сподня Липница. Спортсмен не справился с управлением на скорости 34 км/ч и упал в придорожный кювет. Кранец столкнулся с бордюром, после чего потерял равновесие и вылетел с проезжей части.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

