Велогонщик попал в реанимацию после массового завала Велосипедист сломал таз после массового завала на многодневной гонке «Джиро»

Один велогонщик госпитализирован в тяжелом состоянии с переломом костей таза после массового завала, произошедшего на втором этапе престижной многодневки «Джиро д'Италия» в Болгарии, сообщили в пресс-центре столичной больницы скорой помощи имени Пирогова. Инцидент случился за 20 километров до финиша.

В передней части пелотона на повороте первыми упали спортсмены команды UAE Emirates. В образовавшийся завал попали порядка 30 гонщиков, семерых из них с травмами доставили в больницу Велико-Тырново. Ситуацию осложнило наличие на трассе железного ограждения с острыми бортами. Единственный россиянин на старте Александр Власов из команды Red Bull-Bora-Hansgrohe в столкновении не пострадал и продолжит гонку.

