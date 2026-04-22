Олимпийский призер разбился на велосипеде

Словенский прыгун с трамплина, призер Олимпийских игр Роберт Кранец в состоянии алкогольного опьянения стал участником ДТП во время велотренировки близ деревни Сподня Липница, сообщает издание RevijaReporter. Спортсмен не справился с управлением на скорости 34 км/ч и упал в придорожный кювет.

По данным источника, Кранец столкнулся с бордюром, после чего потерял равновесие и вылетел с проезжей части. Полученные травмы потребовали экстренной эвакуации пострадавшего на вертолете. Жизни спортсмена ничто не угрожает, однако медики прогнозируют длительный восстановительный период.

