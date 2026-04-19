Гонщик погиб в аварии в квалификации к «24 часам Нюрбургринга»

Гонщик погиб в аварии в квалификации к «24 часам Нюрбургринга» Гонщик Миеттинен погиб в результате ДТП в квалификации к «24 часам Нюрбургринга»

Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки «24 часа Нюрбургринга», сообщается на сайте организаторов турнира. 66-летний спортсмен, управлявший автомобилем BMW 325i, пострадал в столкновении с участием семи машин.

Миеттинен скончался в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации. Дальнейшее проведение квалификации было отменено.

Остальные шесть водителей были доставлены в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования. Их состояние не представляет угрозы для жизни. Сама гонка состоится в воскресенье, 19 апреля. Мероприятия начнутся с минуты молчания.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Red Bull Racing рассматривает возможность увольнения технического директора Пьера Ваше. Причиной называют неоправданные ожидания высшего руководства от выступления команды на старте нынешнего сезона. Проблемы связаны, в частности, с недоработками шасси, за разработку которого отвечает именно Ваше, поясняет источник. Кроме того, из-за разногласий с техническим директором команду перед началом сезона уже покинул главный конструктор Крейг Скиннер.