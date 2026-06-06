Измены жене, дружба с Нагиевым, слова об СВО: как живет Владимир Сычев

Звезде сериала «Физрук» Владимиру Сычеву 6 июня исполняется 55 лет. Как сложились карьера и личная жизнь артиста, что известно о его политической позиции, чем он занимается сейчас?

Чем прославился Сычев

Владимир Сычев родился 6 июня 1971 года в Москве. Актерское образование он получил в ГИТИСе.

Артист принимал участие в создании таких фильмов, как «Где ваш сын?», «Шаг», «ДМБ», «Бумер», «Папины дочки», «Женщина-зима», «Анжелика», «Человек-приманка», «Физрук», «Родина», «Вы все меня бесите», «Дорогой папа», «Команда мечты», «Тень звезды», «Хищники», «Проклятый чиновник», «Добро пожаловать в семью», «Родители строгого режима», «Начать сначала», «Бедный олигарх» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Сычева

Владимир Сычев впервые женился в 20 лет. Его избранницей стала девушка по имени Арина. Однако их брак продлился недолго, и в 1993 году они развелись.

В конце 1990-х годов Сычев встретил свою вторую жену — Алесю Великанову.

«Все начиналось романтично. Я писал ей стихи и посвящал их. Мы оба были несвободны, находились в отношениях. Однажды мы вместе ехали к знакомым, и в нас врезался автомобиль. ДТП было серьезным. Эта трагическая ситуация сблизила нас, и дружеские чувства переросли в глубокие», — рассказывал он.

У супругов две дочери: Анна и Мария.

При этом в марте 2026 года Великанова заявила об измене звезды «Физрука».

«Мне изменил муж. Да-да, тот самый из „Физрука“. Ненавижу предателей», — сообщила она в блоге. Великанова не стала скрывать, что ей больно.

В программе на ТВ Сычев заявил, что не понимает, о чем идет речь.

«Она меня заблокировала», — сказал он и категорически отверг обвинения в измене.

«Телок можно обсуждать и не в бане, понимаешь? Их можно обсуждать и в спортзале, и в пробке в машине по телефону», — рассуждает он.

При этом артист не скрывает, что в их семье давно назрели проблемы. «Жена может ни на что обидеться. Когда не работаю, говорит: „Что ты сидишь дома, у нас денег нету“. Когда дома все время нет, говорит: „Ты все время на работе“. А с другой стороны, там все в шоколаде», — вздыхает актер.

По его словам, он делает все ради семьи.

Что Сычев говорил о Нагиеве

Владимир Сычев снимался с Дмитрием Нагиевым в сериале «Физрук» и говорил, что ему было комфортно работать с коллегой.

«У Димы вообще времени свободного нет. У меня высокая загруженность: я приезжаю домой — все спят, уезжаю — все спят. С Димой мы очень много совместно работаем. Мы „Физрука“ отработали несколько сезонов. По несколько месяцев проводили вместе. Много в рекламе снимаемся. Параллельно еще несколько проектов было. Мне с Димой очень комфортно. Нагиев может задать настроение и атмосферу на площадке. Хотя в жизни он закрытый человек. Дима — профессионал», — говорил Сычев в одном из интервью.

Он также отмечал, что всегда мог откровенно поговорить с Нагиевым о своей жизни.

«Человек с тобой в трудную минуту находится, в беде не бросает, плечо подставляет, готов пойти с тобой на смерть. Но не всегда друг познается в беде. Бывает, что победы не с кем разделить. И в бедности все делили, наживали вместе, кайфовали. А со временем люди стали отсеиваться», — добавил артист.

Как Сычев относится к спецоперации

В 2017 году Владимир Сычев говорил, что ему приходилось отказываться от ролей из-за съемок в Киеве.

«Сразу от нескольких проектов как-то отказался. С одним проектом получилось так, что его съемки будут проходить в Киеве. Меня на роль утвердили, но на Украину не пустили. Причина: я был в Крыму. Как раз, где я хотел сняться, не получилось», — объяснял актер.

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Владимир Сычев в соцсетях сообщил, что «больше всего на свете хочет мира».

«С самого раннего детства, сколько себя помню, всегда больше всего на свете я хотел мира во всем мире. А с рождением детей хочу этого еще больше!» — написал он.

Артист говорил, что любит свою родину и гордится ею.

Чем сейчас занимается Сычев

Звезда «Физрука» продолжает активно сниматься. В феврале 2026 года вышла 16-серийная комедия «Госзащита». Там актер исполнил главную роль Романа Соколова.

Зрители также увидели Сычева в фэнтезийном фильме «Сказка о царе Салтане», где он исполнил роль Агафона. Создатели фильма тщательно воссоздали мир Александра Пушкина на экране. Для съемок были возведены масштабные декорации, а художники подготовили более 500 костюмов. Это позволило глубоко раскрыть характеры персонажей.

В марте 2026 года Владимир стал гостем программы Татьяны Устиновой «Мой герой».

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