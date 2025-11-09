Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 20:18

Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды

Владимир Сычев вовремя спас дочь от удушья из-за попавшей в горло сушки

Владимир Сычев Владимир Сычев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Владимир Сычев, известный по сериалам «Физрук» и «Домашний арест», рассказал, как его дочь Анна едва не погибла из-за обычной сушки, передает телеканал НТВ. Инцидент произошел, когда девочке было полтора года: родители ненадолго оставили ее у бабушки, которая дала ребенку любимые сушки и на минуту вышла за водой.

В голове словно сработал сигнал — стоп! Нужно срочно вернуться домой, — рассказал Сычев.

По его словам, актер почувствовал тревогу и поспешил домой. Там он увидел, что его дочь задыхается: девочка засунула в рот три сушки, одна из которых застряла в горле. Сычев успел вытащить две, но третья провалилась глубже, перекрыв дыхательные пути. К счастью, ему удалось вовремя вернуть дочери дыхание.

Ранее актер Сергей Матвеев признался, что перенервничал и забыл подготовленную речь при получении награды от президента России Владимира Путина. Выход из ситуации он нашел, завершив выступление цитатой из произведения Александра Пушкина «Пророк». По словам артиста, великий классик его «спас».

Владимир Сычев
актеры
дети
трагедии
