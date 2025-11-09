Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды Владимир Сычев вовремя спас дочь от удушья из-за попавшей в горло сушки

Актер Владимир Сычев, известный по сериалам «Физрук» и «Домашний арест», рассказал, как его дочь Анна едва не погибла из-за обычной сушки, передает телеканал НТВ. Инцидент произошел, когда девочке было полтора года: родители ненадолго оставили ее у бабушки, которая дала ребенку любимые сушки и на минуту вышла за водой.

В голове словно сработал сигнал — стоп! Нужно срочно вернуться домой, — рассказал Сычев.

По его словам, актер почувствовал тревогу и поспешил домой. Там он увидел, что его дочь задыхается: девочка засунула в рот три сушки, одна из которых застряла в горле. Сычев успел вытащить две, но третья провалилась глубже, перекрыв дыхательные пути. К счастью, ему удалось вовремя вернуть дочери дыхание.

