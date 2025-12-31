В деле о «разборках» со стрельбой в Подольске появились пострадавшие

После инцидента со стрельбой в Подольске за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. По информации правоохранителей, были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сотрудниками полиции участники инцидента были установлены и доставлены в территориальный отдел. Позднее за медицинской помощью обратились четыре человека, — отметили в ведомстве.

Перестрелка в Подольске произошла вечером 30 декабря. По информации журналистов, конфликт с применением травматического оружия разгорелся во дворе жилого дома. В полиции отметили, что на звуки, похожие на выстрелы, им пожаловались местные жители. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что произошла ссора между двумя компаниями, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета.

