История с перестрелкой в Подольске получила продолжение

Полиция задержала участников перестрелки в Подольске, которая произошла вечером 30 декабря, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД. По данным ведомства, конфликт с применением травматического оружия разгорелся во дворе жилого дома. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В полиции отметили, что на звуки, похожие на выстрелы, им пожаловались местные жители. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что произошла ссора между двумя компаниями, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета.

Отмечается, что обошлось без пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался. Участники инцидента были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее очевидцы сообщали, что массовая драка с перестрелкой в Подольске вспыхнула неподалеку от торгового центра, среди дерущихся были люди в черной одежде. Именно они открыли стрельбу и скрылись. Как пишут журналисты, инцидент произошел в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.