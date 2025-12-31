Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 13:40

История с перестрелкой в Подольске получила продолжение

Полиция задержала участников перестрелки во дворах Подольска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полиция задержала участников перестрелки в Подольске, которая произошла вечером 30 декабря, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД. По данным ведомства, конфликт с применением травматического оружия разгорелся во дворе жилого дома. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В полиции отметили, что на звуки, похожие на выстрелы, им пожаловались местные жители. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что произошла ссора между двумя компаниями, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета.

Отмечается, что обошлось без пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался. Участники инцидента были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее очевидцы сообщали, что массовая драка с перестрелкой в Подольске вспыхнула неподалеку от торгового центра, среди дерущихся были люди в черной одежде. Именно они открыли стрельбу и скрылись. Как пишут журналисты, инцидент произошел в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.

Россия
Подмосковье
Подольск
стрельба
перестрелка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР
Погода в Москве в четверг, 1 января: ждать ли сильных морозов и снегопада
Российского инженера освободили из американской тюрьмы и вернули домой
Госавтоинспекция предупредила россиян о новогодних рейдах
Работы в саду в январе: что сделать в самый холодный месяц
Взрыв автомобиля произошел на подземной парковке в Москве
«Ты — русский, я — украинец»: боец ВСУ спас раненого российского солдата
Российские туристы застряли на Мачу-Пикчу после аварии с поездами
Танец робота, фильм Андреасяна, ТЭФИ: как живет Роман Костомаров
Ветеранам СВО упростили запуск своего бизнеса
Королевская семья Британии: новости, зарплата и траты Уильяма и Миддлтон
В Петербурге задержали пособницу террористов из Таджикистана
Индия обогнала Японию по уровню ВВП
Финансист назвал сумму, которую могут заблокировать при снятии в банкомате
Назван самый популярный заказ в московские СИЗО на Новый год
История с перестрелкой в Подольске получила продолжение
Протесты в Иране набирают обороты из-за роста цен
Трамп назвал своего посланника идиотом после слов о Зеленском
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены психдиспансер и морской кадетский корпус
ВС России уничтожили объекты энергосистемы и склады горючего ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.