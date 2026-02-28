Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 19:51

Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС

Два человека пострадали из-за пожара на заправке в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом два человека пострадали при возгорании автоцистерны, передает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом.

В результате инцидента сотрудник заправки и водитель грузовика получили серьезные ожоги. На данный момент они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что в Южном Бутово произошел взрыв в квартире жилого дома. Инцидент случился на кухне многоэтажки на улице Кадырова. По предварительным данным, пострадал один человек.

До этого возле Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв рядом с автомобилем ДПС. Двое сотрудников полиции получили множественные ранения. Их состояние оценивается как тяжелое.

Также в одном из детских садов Перми девочка из ясельной группы получила ожоги ног. Помощница воспитателя включила горячую воду, не проверив ее температуру, и ребенок обварил ноги кипятком.

Подмосковье
взрывы
пострадавшие
ожоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто станет лидером Ирана в случае убийства Хаменеи
Волонтер стал жертвой удара дрона ВСУ по ЛНР
Командование США подвело итоги ответной атаки Ирана
Стало известно о возможной смерти зятя и невестки Хаменеи
Глава Минобороны Италии «застрял» в Дубае
Раскрыто местонахождение верховного лидера Ирана
Ламин Ямаль оформил первый хет-трик и установил рекорд XXI века
Популярная авиакомпания попала под прицел Ространснадзора из-за задержек
Снаряд мог поразить склад с иранскими ракетами
В Иране назвали количество погибших в ходе атаки США
«Отвратительное»: Карлсон об атаке США на Иран
Появилось видео удара иранского дрона по аэропорту Кувейта
Норвежские лыжники стали лучшими в Швеции
Взрыв прогремел в иранском Бушере, где совместно с Россией строится АЭС
Зеленский признал, что не стремится к победе
«Удар возмездия» за Белгород попал на видео
Три беспилотника сбили над российским регионом
Netflix снимет сериал об экс-принце Эндрю: что известно, будет ли там Трамп
В КСИР подтвердили закрытие Ормузского пролива
Раскрыто, какие дроны США впервые использовали против Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.