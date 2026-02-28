Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС

На заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом два человека пострадали при возгорании автоцистерны, передает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом.

В результате инцидента сотрудник заправки и водитель грузовика получили серьезные ожоги. На данный момент они находятся в больнице.

