Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:46

Девочка обварилась в кипятке в детском саду

В Перми двухлетняя девочка обварила ноги кипятком в детском саду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В середине февраля в одном из детских садов Перми девочка из ясельной группы получила ожоги ног, передает KP.RU. Оказалось, что помощница воспитателя поставила ребенка в ванну и включила воду, не проверив ее температуру. Из лейки потек кипяток, и ребенок обварил ноги.

После происшествия персонал быстро осмотрел двухлетнюю девочку, оказал ей первую помощь, вызвал скорую помощь и уведомил родителей о случившемся. Ее доставили в больницу с ожогами ступней второй степени.

В результате проверки, организованной департаментом образования, было установлено, что инцидент произошел из-за небрежности со стороны ассистента воспитателя. В связи с этим в дошкольном учреждении были внесены изменения в порядок гигиенических процедур: теперь детей моют с помощью отдельной емкости, а не душевой лейки. Помощницу воспитателя подвергли дисциплинарным санкциям.

Ранее в Хабаровском крае семимесячный мальчик получил ожоги горячей водой. За ребенком присматривала семилетняя сестра, пока мать ходила в магазин за продуктами. Отец в это время был на работе. Мальчика госпитализировали.

Пермь
дети
ожоги
кипяток
