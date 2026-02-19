В Хабаровске семимесячный ребенок обварился в кипятке В Хабаровске семимесячный ребенок обварился кипятком из радиатора отопления

Семимесячный мальчик получил ожоги горячей водой из батареи в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. По данным ведомства, за ребенком присматривала семилетняя сестра, передает ТАСС.

Предварительно, ожоги ребенок получил горячей водой из радиатора отопления. 25-летняя мать мальчика оставила малыша и его пятилетнюю сестру на попечение семилетней дочери, а сама вышла в магазин за продуктами, — говорится в материале.

Отец в это время был на работе. Сейчас ребенок госпитализирован, обстоятельства произошедшего уточняются. В УМВД добавили, что семья на учете не состояла.

Ранее в Челябинске 10-месячный ребенок подавился наращенным ногтем матери и едва не умер. Мать привезла задыхающегося ребенка в медучреждение и предположила, что он подавился кусочком собачьего корма. Однако обследование выявило неожиданную причину удушья.

Тем временем в Омской области 14-летний подросток решил повторить химический опыт из соцсетей и получил тяжелые ожоги лица и глаз. Мальчик проходит длительную реабилитацию, он частично потерял зрение.