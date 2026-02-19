Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 07:40

В Хабаровске семимесячный ребенок обварился в кипятке

В Хабаровске семимесячный ребенок обварился кипятком из радиатора отопления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семимесячный мальчик получил ожоги горячей водой из батареи в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. По данным ведомства, за ребенком присматривала семилетняя сестра, передает ТАСС.

Предварительно, ожоги ребенок получил горячей водой из радиатора отопления. 25-летняя мать мальчика оставила малыша и его пятилетнюю сестру на попечение семилетней дочери, а сама вышла в магазин за продуктами, — говорится в материале.

Отец в это время был на работе. Сейчас ребенок госпитализирован, обстоятельства произошедшего уточняются. В УМВД добавили, что семья на учете не состояла.

Ранее в Челябинске 10-месячный ребенок подавился наращенным ногтем матери и едва не умер. Мать привезла задыхающегося ребенка в медучреждение и предположила, что он подавился кусочком собачьего корма. Однако обследование выявило неожиданную причину удушья.

Тем временем в Омской области 14-летний подросток решил повторить химический опыт из соцсетей и получил тяжелые ожоги лица и глаз. Мальчик проходит длительную реабилитацию, он частично потерял зрение.

дети
Хабаровский край
ожоги
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы лидеры среди недружественных стран по числу студентов в вузах РФ
Подсчитаны потери «Калашникова» от аферы с некачественными деталями
Тимур Иванов захотел засудить Минобороны России
Школьник ранил ножом сверстника в одной из школ Пермского края
«Уже за народ решил?»: Зеленского уличили в попытке уйти от ответственности
Россиянам объяснили, как перестать искать у себя болезни
«Отмашка дана»: Азаров об уликах НАБУ в отношении Зеленского
Командиры грозят смертью, наемники в ловушке: новости СВО к утру 19 февраля
Орбана предупредили о рисках ставки на американских политиков
Ветеринар назвал самые важные анализы для кошек с улицы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 февраля: инфографика
Таиланд выдал России мошенника, укравшего миллиарды на госзаказах
В Хабаровске семимесячный ребенок обварился в кипятке
Эксперт оценил, как освобождение Миньковки отразилось на ДНР
Силы ПВО сбили 113 беспилотников над Россией за ночь
Врач рассказала о предвестниках инсульта в молодом возрасте
Двух пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области
В России предложили привязать льготы для бизнеса к ключевой ставке
Раскрыта причина смерти звезды «Криминального чтива»
Украинский чиновник утверждает, что получил сотни тысяч долларов от бабушки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.