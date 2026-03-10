Водитель на Lexus сбил инвалида-колясочника насмерть и скрылся с места ДТП

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело против водителя Lexus, который насмерть сбил инвалида-колясочника и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Трагедия произошла 8 марта в Николаевске-на-Амуре.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus сбил 43-летнего мужчину, передвигавшегося на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Водитель бросил машину на трассе в 17 километрах от поселка Маго и скрылся.

По факту нарушения <...> органом следствия возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), — сообщили в ведомстве.

Ранее легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбил двоих 16-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Ессентуках. За рулем находился 21-летний молодой человек. В результате столкновения оба несовершеннолетних погибли.

До этого в Амурской области при столкновении четырех легковых автомобилей на трассе пострадали восемь человек. Инцидент случился на путепроводе в Белогорске. Участниками аварии стали автомобили Honda CR-V, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio.