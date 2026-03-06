Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины

Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Хабаровскому краю. Осужденный установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передал им сведения, касающиеся деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

Хабаровским краевым судом вынесен приговор в отношении жителя города Комсомольска-на-Амуре, который признан виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет в колонии строгого режима, — сообщили в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена). Расследование проводилось сотрудниками УФСБ России по региону.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга к 18 годам колонии по обвинению в госизмене, шпионаже и подготовке теракта. В ноябре 2024 года женщина с подругой установила контакт с украинской разведкой в Выборге, после чего по заданию прибыла в Ростов-на-Дону, где несколько месяцев вела слежку за российскими военачальниками и чиновником из ЛНР. Фигурантки фиксировали их жилье, автомобили, маршруты передвижения и наблюдали за членами их семей.