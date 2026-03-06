Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:32

Задержанная в ДНР девушка пожалела о работе на украинскую разведку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Донецкой Народной Республике задержали 18-летнюю жительницу Волновахи, подозреваемую в передаче данных украинской разведке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Она раскаялась, что сотрудничала с противником России.

Девушка передавала украинской стороне сведения о российских военных, а также информацию о деятельности молодежных организаций. Сотрудники правоохранительных органов зашли в здание и обнаружили подозреваемую в одной из комнат. На стене помещения был плакат с известным высказыванием советского летчика Валерия Чкалова: «Если быть, то быть первым».

Со мной связался представитель украинских спецслужб. Он давал задания скидывать ему координаты военных, данные местных жителей и адреса административных зданий органов власти. Я предоставила ему эту информацию, о чем очень сожалею и раскаиваюсь, — сказала задержанная.

Ранее стало известно, что в ДНР задержали 18-летнюю местную жительницу по подозрению в государственной измене. По версии следствия, она передавала Киеву данные о местах дислокации российской армии. Также она собирала информацию о местных жителях и активистах молодежных организаций, чтобы завербовать их для работы на Украину.

