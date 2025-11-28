День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 06:27

«Давали просто умереть»: свидетель рассказал о пыточной ВСУ в Волновахе

РИАН: украинские военные обустроили пыточную в Волновахе во время оккупации

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Житель Курахово, переживший плен во время оккупации, на условиях анонимности сообщил РИА Новости о жестокости украинских военных в одной из пыточных Волновахи. По его словам, он стал свидетелем, как другого человека с открытыми переломами обеих ног специально лишали медицинской помощи.

Очевидец рассказал, что пленника поили раз в три дня и умышленно обрекли на верную смерть. Несчастного показали мужчине для устрашения.

Обе ноги были перебиты, кости торчали из ног <…>. Специально не лечили, давали просто умереть ему, — сказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что первым руководителем пыточной в аэропорту Мариуполя под названием «Библиотека» был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Он издевался над несогласными с украинскими властями. Хараберюш погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе. Его джип был подорван на пересечении улицы Кафайской и проспекта Металлургов.

Позже стало известно, что командир ВСУ с позывным Бабай жестоко избивал оставивших часть подчиненных, привязывая их к дереву. Как сообщил пленный украинский солдат Юрий Терновский, наказания были столь суровыми, что люди не могли встать и «ходили под себя».



Украина
Волноваха
пытки
жестокость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Афганистан заинтересовался привлечением мигрантов к сельхозработам в РФ
Россиян предупредили об опасности плавленого сыра
Американский броневик не устоял перед БПЛА: успехи ВС РФ к утру 28 ноября
Зоопсихолог ответила, почему кошки не любят запах мандаринов
«Давали просто умереть»: свидетель рассказал о пыточной ВСУ в Волновахе
Названы блюда, провоцирующие ночные кошмары
Случаи возврата квартир через суд участились после дела Долиной
Юрист ответил, чем грозит присвоение найденных вещей
Нутрициолог ответила, как отличить настоящее оливковое масло от подделки
К чему снится ограбление: узнайте, чего ждать в реальной жизни
В России защитят законом традиционные ценности в фильмах
К чему снится беременная подруга: откройте секреты сна для себя
Перечислены продукты, которые не рекомендуется есть натощак
Новая награда, рак, личная жизнь: куда пропала Светлана Крючкова
Раскрыт нюанс, способный спасти сексуальную жизнь в паре
Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги
Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов
Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате
Психолог рассказала, как семейному человеку найти время на хобби
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.