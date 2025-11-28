«Давали просто умереть»: свидетель рассказал о пыточной ВСУ в Волновахе РИАН: украинские военные обустроили пыточную в Волновахе во время оккупации

Житель Курахово, переживший плен во время оккупации, на условиях анонимности сообщил РИА Новости о жестокости украинских военных в одной из пыточных Волновахи. По его словам, он стал свидетелем, как другого человека с открытыми переломами обеих ног специально лишали медицинской помощи.

Очевидец рассказал, что пленника поили раз в три дня и умышленно обрекли на верную смерть. Несчастного показали мужчине для устрашения.

Обе ноги были перебиты, кости торчали из ног <…>. Специально не лечили, давали просто умереть ему, — сказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что первым руководителем пыточной в аэропорту Мариуполя под названием «Библиотека» был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Он издевался над несогласными с украинскими властями. Хараберюш погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе. Его джип был подорван на пересечении улицы Кафайской и проспекта Металлургов.

Позже стало известно, что командир ВСУ с позывным Бабай жестоко избивал оставивших часть подчиненных, привязывая их к дереву. Как сообщил пленный украинский солдат Юрий Терновский, наказания были столь суровыми, что люди не могли встать и «ходили под себя».





