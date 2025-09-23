«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром

Командир ВСУ с позывным Бабай жестоко избивал оставивших часть подчиненных, привязывая их к дереву, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пленного украинского солдата Юрия Терновского. По его словам, наказания были столь суровыми, что люди не могли встать и «ходили под себя».

У нас был командир с позывным Бабай. Он привязывал к дереву и бил до такой степени, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать, — сказал Терновский.

Он служил в 225-й бригаде Вооруженных сил Украины. Терновский отметил, что до Бабая к солдатам приходил командир с позывным Сумрак, который призывал их не «выделываться», иначе «всех сломают и искалечат».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что первым руководителем пыточной в аэропорту Мариуполя под названием «Библиотека» был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Он издевался над несогласными с украинскими властями. Хараберюш погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе. Его джип был подорван на пересечении улицы Кафайской и проспекта Металлургов.

До этого командир российского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что располагает сведениями о тайных тюрьмах на территории Украины. По его словам, эти учреждения были организованы по указанию западных спецслужб. Алаудинов предположил, что в удобный для себя момент западные политики сами раскроют эту информацию, возложив всю ответственность за существование пыточных на украинские власти.