Приметы 24 декабря — Никонов день: тишина, очищение и мороз

Православные 24 декабря особо чтут преподобного Никона Печерского. В этот день было принято проводить обряды очищения дома и привлечения достатка, а также наблюдать за огнем в печи и солнцем. Никонов день считался одним из последних «контрольных» перед Рождеством, по которому судили о погоде в январе.

Погодные приметы на Никонов день, 24 декабря

Если зола в печи быстро гаснет, это считалось верным знаком, что вскоре наступит тепло или оттепель.

Яркое и чистое солнце на Никона предвещало, что весь январь будет ясным и морозным.

Если снег на Никона лежал рыхло — к скорому потеплению.

Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

Вороны и галки активно кружат и кричат — к снегопаду или метели.

Приметы о зверях и птицах на Никонов день, 24 декабря

Поведение птиц и животных было связано с наступлением холодов.

Кошка тянется к теплу (к печи, к ногам) — к морозу. Кошка скребет когтями пол — к ветреной погоде.

Если куры нахохлились и взъерошили перья — к снегопаду.

Вороны каркают хором на верхушках деревьев — к морозу.

Собака мало спит, ходит из угла в угол — к беспокойству в доме или перемене погоды.

Что можно делать на Никонов день, 24 декабря

24 декабря крестьяне проводили генеральную уборку, выметали мусор и золу из дома, чтобы изгнать нечистую силу и привлечь удачу. Все должно было сиять к приходу праздника.

Зажигать «никонов» огонь. В печи поддерживали особый, яркий огонь, чтобы почтить память Никона Сухого. Считалось, что этот огонь обладает очистительной силой.

Хозяйка могла обойти дом с зажженной лучиной или свечой, читая молитвы, чтобы изгнать злые силы и освятить жилище.

Молиться преподобному Никону старались о защите от злых духов, исцелении и благополучии в семье.

24 декабря также можно было бы подводить итоги, завершать начатые проекты.

Что нельзя делать на Никонов день, 24 декабря

Брать или давать в долг (особенно деньги или еду). Считалось, что деньги не вернутся, а должник обречет себя на финансовые трудности.

Шуметь, громко петь и кричать. В доме должна царить тишина и покой, чтобы привлечь благополучие.

Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.

Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.

