Приметы 24 декабря — Никонов день: тишина, очищение и мороз

Православные 24 декабря особо чтут преподобного Никона Печерского. В этот день было принято проводить обряды очищения дома и привлечения достатка, а также наблюдать за огнем в печи и солнцем. Никонов день считался одним из последних «контрольных» перед Рождеством, по которому судили о погоде в январе.
Погодные приметы на Никонов день, 24 декабря
Если зола в печи быстро гаснет, это считалось верным знаком, что вскоре наступит тепло или оттепель.
Яркое и чистое солнце на Никона предвещало, что весь январь будет ясным и морозным.
Если снег на Никона лежал рыхло — к скорому потеплению.
Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.
Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.
Вороны и галки активно кружат и кричат — к снегопаду или метели.
Приметы о зверях и птицах на Никонов день, 24 декабря
Поведение птиц и животных было связано с наступлением холодов.
Кошка тянется к теплу (к печи, к ногам) — к морозу. Кошка скребет когтями пол — к ветреной погоде.
Если куры нахохлились и взъерошили перья — к снегопаду.
Вороны каркают хором на верхушках деревьев — к морозу.
Собака мало спит, ходит из угла в угол — к беспокойству в доме или перемене погоды.
Что можно делать на Никонов день, 24 декабря
24 декабря крестьяне проводили генеральную уборку, выметали мусор и золу из дома, чтобы изгнать нечистую силу и привлечь удачу. Все должно было сиять к приходу праздника.
Зажигать «никонов» огонь. В печи поддерживали особый, яркий огонь, чтобы почтить память Никона Сухого. Считалось, что этот огонь обладает очистительной силой.
Хозяйка могла обойти дом с зажженной лучиной или свечой, читая молитвы, чтобы изгнать злые силы и освятить жилище.
Молиться преподобному Никону старались о защите от злых духов, исцелении и благополучии в семье.
24 декабря также можно было бы подводить итоги, завершать начатые проекты.
Что нельзя делать на Никонов день, 24 декабря
Брать или давать в долг (особенно деньги или еду). Считалось, что деньги не вернутся, а должник обречет себя на финансовые трудности.
Шуметь, громко петь и кричать. В доме должна царить тишина и покой, чтобы привлечь благополучие.
Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.
Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.
