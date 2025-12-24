Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 00:05

Приметы 24 декабря — Никонов день: тишина, очищение и мороз

Что нельзя делать 24 декабря? Что нельзя делать 24 декабря? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Православные 24 декабря особо чтут преподобного Никона Печерского. В этот день было принято проводить обряды очищения дома и привлечения достатка, а также наблюдать за огнем в печи и солнцем. Никонов день считался одним из последних «контрольных» перед Рождеством, по которому судили о погоде в январе.

Погодные приметы на Никонов день, 24 декабря

  • Если зола в печи быстро гаснет, это считалось верным знаком, что вскоре наступит тепло или оттепель.

  • Яркое и чистое солнце на Никона предвещало, что весь январь будет ясным и морозным.

  • Если снег на Никона лежал рыхло — к скорому потеплению.

  • Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

  • Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

  • Вороны и галки активно кружат и кричат — к снегопаду или метели.

Приметы 24 декабря Приметы 24 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах на Никонов день, 24 декабря

Поведение птиц и животных было связано с наступлением холодов.

  • Кошка тянется к теплу (к печи, к ногам) — к морозу. Кошка скребет когтями пол — к ветреной погоде.

  • Если куры нахохлились и взъерошили перья — к снегопаду.

  • Вороны каркают хором на верхушках деревьев — к морозу.

  • Собака мало спит, ходит из угла в угол — к беспокойству в доме или перемене погоды.

Что можно делать на Никонов день, 24 декабря

  • 24 декабря крестьяне проводили генеральную уборку, выметали мусор и золу из дома, чтобы изгнать нечистую силу и привлечь удачу. Все должно было сиять к приходу праздника.

  • Зажигать «никонов» огонь. В печи поддерживали особый, яркий огонь, чтобы почтить память Никона Сухого. Считалось, что этот огонь обладает очистительной силой.

  • Хозяйка могла обойти дом с зажженной лучиной или свечой, читая молитвы, чтобы изгнать злые силы и освятить жилище.

  • Молиться преподобному Никону старались о защите от злых духов, исцелении и благополучии в семье.

  • 24 декабря также можно было бы подводить итоги, завершать начатые проекты.

Что нельзя делать на Никонов день, 24 декабря

  • Брать или давать в долг (особенно деньги или еду). Считалось, что деньги не вернутся, а должник обречет себя на финансовые трудности.

  • Шуметь, громко петь и кричать. В доме должна царить тишина и покой, чтобы привлечь благополучие.

  • Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.

  • Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
