Приметы 15 марта — Федот Ветронос: один из самых опасных дней в году?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В народном календаре 15 марта отмечено как Федот Ветронос — в память о священномученике Феодоте, епископе Киринейском. На Руси про эту дату метко говорили: «Федот Ветронос везде сует свой нос». День считался одним из самых ветреных в году. По тому, каким был ветер, судили о приближении весны. Если на Федота разыгрывалась непогода, мели метели и завывали ветра — весна задерживалась надолго. А сам ветер, «злой» и холодный, по поверьям, мог принести с собой болезни, простуды и череду неудач. Потому в этот день старались лишний раз не выходить из дома, а если уж приходилось — одевались потеплее и помалкивали, чтобы ветер не унес доброе слово.

Погодные приметы на Федота, 15 марта

  • Ветер сильный — весна будет долгой и холодной.

  • Снег или метель разгулялись — травы в этом году мало, сенокос не порадует.

  • Солнце припекает и ветерок теплый — лето будет теплое, но с дождями.

  • Сосульки длинные — весна задержится, а лето пролетит быстро.

  • Мороз ударил — готовься к холодному апрелю и заморозкам.

Приметы о птицах и зверях 15 марта

  • Вороны купаются в лужах — к скорому и устойчивому потеплению.

  • Если прилетели грачи и сразу принялись за ремонт гнезд — весна будет бурной и стремительной.

  • Птицы прячутся под крыши или в густые ветви — к усилению ветра или снежной буре.

  • Если в лесу дятел стучит по сухому дереву — тепло придет только в апреле.

Что нельзя делать 15 марта

День Федота, прозванного Ветроносом, считался в народе опасным и требовал особой осторожности.

Главный и самый строгий запрет касался пребывания на улице — без крайней необходимости из дома старались не выходить. Верили, что ветер в этот день обладает особой силой и может «надуть» болезнь или унести с собой удачу человека.

По той же причине отказывались от покупки одежды и обуви: обновки, приобретенные на Федота, по поверью, быстро приходили в негодность или приносили разочарование владельцу.

Найденные на дороге деньги обходили стороной — считалось, что через оброненные монеты недобрые люди передают порчи и неудачи. Категорически запрещалось ссориться: конфликт, начатый в ветреный день, мог раздуться до небывалых масштабов и тянуться долгое время. И еще одно правило: после заката солнца мусор из дома не выносили, чтобы вместе с сором случайно не выбросить семейное благополучие.

Что можно и нужно делать 15 марта

  • Заниматься рассадой. Несмотря на ветер за окном, Федот считается удачным днем для посева помидоров, перцев и сельдерея. Верили, что такие растения будут крепкими.

  • Готовить блюда из красных ягод. Клюква или брусника в этот день символизировали здоровье и помогали защититься от болезней, верили наши предки.

  • Окуривать дом хвойным дымом. Считалось, что аромат можжевельника или сосны отгоняет «ветреные» болезни и очищает пространство.

  • Наводить порядок в кладовых. Самое время проверить запасы зерна и овощей — если они сохранились хорошо, то и новый урожай будет богатым.

