08 мая 2026 в 17:46

Истребители Су-30 пролетели над спорным островом Хуанъянь

Китайские военно-морские силы задействовали истребители Су-30МКК для сопровождения бомбардировщиков H-6L над спорным островом Хуанъянь в акватории Южно-Китайского моря, сообщает Military Watch Magazine (MWM). Маневр был проведен в рамках масштабной демонстрации военной активности.

Остров Хуанъянь стал предметом территориального спора между КНР и Филиппинами. Китай считает его частью своей территории, ссылаясь на исторические основания, тогда как Филиппины оспаривают эти претензии, указывая на географическую близость острова к своей исключительной экономической зоне.

Ранее сообщалось, что в конце марта Китай заявил о попытке филиппинских судов вторгнуться в зону военных учений. В связи с этим Пекин призвал Манилу прекратить провокации в акватории острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь отметил, что республика собрала большое количество своих кораблей в зоне проведения маневров, хотя ей были направлены уведомления об опасности судоходства там.

До этого стало известно, что многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М Балтийского флота РФ отработали свои действия на учениях по ночной дозаправке в воздухе. В тренировочных мероприятиях задействовали более 10 единиц техники смешанного авиаполка морской авиации, а также воздушный танкер Ил-78.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

