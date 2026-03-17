Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе Истребители Су-30СМ2 отработали в воздухе ночную дозаправку

Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М Балтийского флота РФ отработали свои действия на учениях по ночной дозаправке в воздухе, сообщает издание «Красная звезда». Отмечается, что в тренировочных мероприятиях задействовали более 10 единиц техники смешанного авиаполка морской авиации, а также воздушный танкер Ил-78. По информации издания, для выполнения дозаправки летчикам необходимо идеально ровно выдержать скорость движения и высоту.

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» провели плановый полет над Японским морем. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Полеты соответствовали международным нормам.

До этого Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель Су-27. С начала спецоперации российские войска уничтожили 56 352 единицы техники, 33 760 орудий, 1685 РСЗО, 28 143 танка, 651 ЗРК, 284 вертолета и 121 335 беспилотников ВСУ.