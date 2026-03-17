17 марта 2026 в 12:48

Российские МиГ-31 с ракетами «Кинжал» пролетели над Японским морем

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России. В ходе миссии экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.

Самолеты МиГ-31и с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что полеты прошли «в строгом соответствии с международными правилами».

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили истребитель Су-27 ВСУ. С начала военной спецоперации российские войска уничтожили 671 украинский самолет. Также с начала СВО российские силы вывели из строя 56 352 единицы военной автомобильной техники, 33 760 артиллерийских орудий и минометов, а также 1685 боевых машин РСЗО. Уничтожены 28 143 танка и других бронемашин, 651 зенитно-ракетный комплекс, 284 вертолета и 121 335 беспилотников ВСУ.

До этого сообщалось, что истребители МиГ и Як участвуют в операциях по патрулированию над столицей Ирана. Конкретные модели самолетов в СМИ не уточнили.

