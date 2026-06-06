Почти восемь килограммов гашиша нашли в чемодане россиянки

Почти восемь килограммов гашиша нашли в чемодане россиянки Россиянку задержали на Бали с чемоданом гашиша

Гражданку России Киру задержали по делу о контрабанде наркотиков на индонезийском острове Бали, сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками. Отмечается, что она перевозила в чемодане 7,8 килограмма гашиша, доставленного из Таиланда.

Поступила информация о чемодане с наркотиком типа гашиш из Таиланда, следовавшем в Джакарту. Этот чемодан перевозила пассажирка по инициалам KK для дальнейшего распространения на Бали, — заявил комиссар полиции Суюди Арио Сето.

Ранее 24-летнего гражданина Франции поймали с марихуаной в аэропорту Пулково. Как сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России, в наплечной сумке мужчины среди личных вещей находилось вещество зелено-коричневого цвета, а также три зип-пакета с подобными остатками.

До этого в Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали закладчика с 1,2 килограмма запрещенного вещества. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 50 расфасованных закладок, пять пакетов и пластиковую емкость, полную запрещенных веществ.

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