Раскрыты детали задержания закладчика с крупной партией наркотиков

В Красносельском районе Петербурга задержали закладчика с 1,2 килограмма запрещенного вещества, сообщает Мойка78. Наркотики обнаружили дома у обвиняемого.

Сообщается, что в квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили 50 расфасованных закладок, пять пакетов и пластиковую емкость, полную запрещенных веществ. Подозреваемым по делу стал безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Главное управление по борьбе с контрабандой совместно с ФСБ и белорусскими коллегами ликвидировали канал поставки наркотиков. Оперативники обнаружили запрещенный груз в нежилом помещении на территории Ленинградской области, куда прибыл грузовик из Белоруссии — в кузове автомобиля находились банки с краской, которые использовались злоумышленниками в качестве тайников для перевозки товара.