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06 июня 2026 в 18:00

Россиянам рассказали, как не остаться с носом при покупке вторички

Депутат Панеш: выписка из ЕГРН исключит проблемы при покупке вторичного жилья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Выписка из ЕГРН поможет избежать проблем при покупке вторичного жилья, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). По его словам, заказ техплана дома также исключит сложности с будущим жильем.

Закажите актуальную выписку из ЕГРН: проверьте собственника, площадь, обременения (арест, ипотека), историю переходов прав. Получите справку о зарегистрированных лицах (форма 9) — кто прописан и на каких условиях выпишется. Узнайте о долгах по «коммуналке». Изучите техплан — нет ли незаконной перепланировки. Проверьте дом: не аварийный ли, не подлежит ли сносу или реновации, — заявил он.

Депутат отметил, что проверка продавца также избавит покупателя от возможных проблем при покупке жилья. По его словам, перед сделкой необходимо удостовериться, что собственник не является банкротом, а нотариус компетентен в своих правах.

Продавца проверьте через реестр банкротств и сайт ФССП — нет ли судебных споров или исполнительных производств. Если продажа по доверенности — проверьте нотариуса, срок действия и факт отзыва. После выбора квартиры банк потребует отчет независимого оценщика. Если оценка окажется ниже цены продавца, разницу придется доплатить из своих средств. Это важный момент, о котором многие забывают при торге. Самый безопасный способ расчетов — через банковскую ячейку или аккредитив, — резюмировал депутат.

Панеш подчеркнул, что покупка вторичного жилья в ипотеку — это рациональный шаг при правильном подходе. Однако, по его словам, игнорирование любого этапа проверки может превратить квартиру в долговую яму.

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что за первые пять месяцев 2026 года компания подключила к сетям 124 тыс. новых домов. По его словам, ближе к осени темпы работ вырастут, потому что люди активнее решают вопрос отопления перед зимним сезоном.

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