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06 июня 2026 в 18:24

Раскрыто состояние пострадавших после атаки ВСУ на поезд в Крыму

Лантратова: шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд в Крыму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Шесть пострадавших остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд в Крыму, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАКСе. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие — работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии, — написала Лантратова.

По словам федерального омбудсмена, пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением врачей. Их регулярно навещают родственники и близкие. Она подчеркнула, что, согласно информации региональных властей, пострадавшим предусмотрены компенсации: от 200 до 600 тыс. рублей — в зависимости от тяжести полученных травм, а семьям погибших будет перечислено по 1,5 млн рублей.

Ранее глава правительства республики Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд в Крыму. Состав следовал из Азовского в Керчь.

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