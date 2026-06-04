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04 июня 2026 в 16:10

Француз пытался провезти в Россию марихуану и попался таможенникам

ФТС России: у гражданина Франции нашли марихуану в аэропорту Пулково

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В аэропорту Пулково 24-летнего гражданина Франции поймали с марихуаной, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. В наплечной сумке мужчины среди личных вещей находилось вещество зелено-коричневого цвета, а также три зип-пакета с подобными остатками, передает корреспондент NEWS.ru.

Экспертиза показала, что это каннабис (марихуана) общей массой 0,34 г, — говорится в сообщении.

Иностранец заявил, что привез вещество для личного использования. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

В качестве меры пресечения ему назначено заключение под стражу. Согласно действующему законодательству, за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее в Петербурге задержали мужчину за ведение бизнеса по выращиванию конопли в своей квартире. Оперативники, посетившие жилье на Сердобольской улице, обнаружили семь горшков с соответствующим растением, три контейнера с почти полукилограммом запрещенных веществ и пакет с неидентифицированным порошком.

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