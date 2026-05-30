Житель Петербурга организовал преступный бизнес в своей квартире

Жителя Петербурга задержали за выращивание конопли в квартире

Мужчину задержали в Выборгском районе города за ведение бизнеса по выращиванию конопли в своей квартире, передает Telegram-канал «78». Оперативники, посетившие жилье на Сердобольской улице, обнаружили семь горшков с соответствующим растением, три контейнера с почти полукилограммом запрещенных веществ и пакет с неидентифицированным порошком.

Также в квартире находилось оборудование для культивирования и фасовки наркотических веществ. Второй объект наркоплантации был обнаружен в квартире на Бестужевской улице, принадлежащей 28-летней сожительнице задержанного. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Ранее полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в попытке сбыта наркотиков. У них изъяли порядка 30 килограммов марихуаны на 45 млн рублей, которых хватило бы на 6 тыс. разовых доз. Нарколаборатория была организована на территории гаражно-строительного кооператива в Восточном административном округе.

До этого юрист Полина Гусятникова предупредила, что штраф за выращивание запрещенных растений на дачном участке составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Эксперт обратила внимание, что также может грозить арест до 15 суток. Она подчеркнула, что при большом количестве запрещенных растений наступает уголовная ответственность.

