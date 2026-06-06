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06 июня 2026 в 18:02

Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе

Читатели Le Figaro восхитились ответом Путина на письмо Зеленского

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Владимир Зеленский стремится получить больше военной помощи от Запада, считают читатели французской газеты Le Figaro. В комментариях к публикации об ответе президента России Владимира Путина на письмо Зеленского они поддерживают российского лидера и считают, что Киев не намерен вести переговоры.

Он прав. Зеленский на самом деле не хочет вести переговоры. Ему нужно только выбить из западников дополнительное вооружение <...>. Я его понимаю <...>. Смысла нет. Если только речь не о капитуляции Украины <…>. Идти против первой ядерной державы? Вы это серьезно? — говорится в комментариях.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с публикацией письма Зеленского Путину и реакцией американского лидера Дональда Трампа на него. Речь шла об открытом письме Зеленского, где он предложил президенту России провести встречу в третьей стране.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо Зеленского Путину хамством. По его словам, позиция России по украинскому вопросу неизменна, а для переговоров Зеленский должен приехать в Москву.

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