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22 июля 2026 в 16:24

Захарова обвинила Киев в нарушении прав детей в Константиновке

Захарова обвинила украинские власти в шантаже жителей Константиновки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Украинские власти угрожали жителям Константиновки лишением родительских прав и принудительно эвакуировали детей, пока город не освободили российские военные, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. С соответствующим заявлением дипломат выступила на пресс-конференции с презентацией доклада «Преступления киевского режима против мирного населения города Константиновки», передает корреспондент NEWS.ru.

Отдельная страница доклада — это работа украинских карателей с детьми! По свидетельствам жителей, украинская полиция приходила к семьям, которые отказались эвакуироваться, и угрожала лишением родительских прав, — добавила Захарова.

По ее словам, перед украинскими силовиками была поставлена задача любой ценой вывезти всех детей из населенного пункта. В связи с этим родителям приходилось прятать несовершеннолетних от властей собственной страны. Захарова напомнила, что статья 49 Женевской конвенции прямо запрещает принудительное перемещение гражданского населения, в том числе под предлогом эвакуации.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что все профильные ведомства подключены к ситуации вокруг девочки Софии, спасенной бойцами СВО из подвала дома в Константиновке. Ее родители умерли при налете украинских дронов. Львова-Белова добавила, что родственники малышки уже готовят для нее комнату.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
дети
Константиновка
Украина
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