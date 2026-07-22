«Замечательно!»: депутат Госдумы о решении Мути получить гражданство России

Решение итальянской актрисы Орнеллы Мути получить российское гражданство является хорошим приобретением для отечественной культуры и общественной жизни, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко. По ее словам, у звезды фильма «Укрощение строптивого» есть русские корни, а талант артистки признан на мировом уровне.

Как я отношусь к решению Мути стать гражданкой РФ? Замечательно! Я знаю, что у нее есть русские корни. Это очень хорошая актриса, звезда мирового уровня. Для нас это, конечно, очень хорошее приобретение — и для нашей культуры, и для нашей общественной жизни. Может быть, она найдет здесь для себя и новую профессиональную область, — высказалась Драпеко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что желание Мути получить российское гражданство говорит о ее несогласии с политикой Запада. По его словам, подобные решения знаменитостей становятся нормальной практикой, так как отражают их внутренний выбор и стремление быть частью России.