Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России

Желание итальянской актрисы Орнеллы Мути получить российское гражданство говорит о ее несогласии с политикой Запада, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, подобные решения знаменитостей становятся нормальной практикой, так как отражают их внутренний выбор и стремление быть частью России.

Почему Мути захотела получить российское гражданство? У нас было много подобных случаев. Значит какой-то выбор в душе появился, раз артисты и звезды хотят быть с нашей страной и жить в ней. Это нормальная практика. Тем более, что это не первый случай, когда так происходит. Вспомните известных спортсменов или того же актера Стивена Сигала. У нас тоже есть некоторые артисты, которые убегают. Релоканты уехали и просят другого гражданства. Это нормальное явление, ничего такого здесь я не вижу. Наверное, иностранные звезды не согласны с Западом в каких-то мнениях и хотят быть ближе к нам, к нашей стране, — пояснил Бородин.

Ранее итальянская певица Найке Ривелли, дочь Мути, рассказала, что они с матерью намерены получить российское гражданство. По ее словам, у них есть русские корни, и они хотят чувствовать себя по-настоящему дома.