Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 07:25

Стало известно, в какой российский город может переехать Орнелла Мути

Орнелла Мути может переехать в Петербург после получения гражданства России

Орнелла Мути Орнелла Мути Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянская актриса Орнелла Мути, которая хочет получить российское гражданство, может переехать в Россию и жить в Санкт-Петербурге, рассказал aif.ru художник Никас Сафронов. По его словам, в нынешних условиях страна особенно ценит звезд, которые не отвернулись от нее, а Петербург, где жила бабушка актрисы, может стать для нее идеальным местом для жизни. Сафронов выразил уверенность, что российские инстанции пойдут навстречу звезде «Укрощения строптивого» и «Сладкой жизни».

Насколько я знаю, ей особенно нравится Санкт-Петербург, ведь именно оттуда родом ее бабушка. Думаю, если она получит гражданство, власти оценят этот шаг. В трудное время такие поступки особенно ценны, — заявил художник.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что решение итальянской актрисы получить российское гражданство стало хорошим приобретением для отечественной культуры и общественной жизни. Она отметила, что у звезды фильма «Укрощение строптивого» есть русские корни, а ее талант получил мировое признание.

Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что желание Мути получить российское гражданство свидетельствовало о ее несогласии с политикой Запада. По его словам, подобные решения известных людей становятся все более распространенной практикой, поскольку отражают их внутренний выбор и стремление стать частью России.

Культура
Санкт-Петербург
Никас Сафронов
Орнелла Мути
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Армении встали на защиту своего молока после решительного отказа России
В Грузии остановились поезда и метро из-за нового блэкаута
Трамп рассказал, собирается ли уничтожать Иран в выходные
Шестеро детей и двое взрослых погибли при странных обстоятельствах
«Быстро и слаженно»: российские FPV-дроны открыли охоту на роботов ВСУ
Украину обвинили в еще большей нацификации
Срыв контратаки и гибель штурмовиков ВСУ: новости СВО к утру 25 июля
«На следующей неделе»: Трамп подтвердил встречу с одним политиком
Следственный комитет заметил опасную тенденцию среди подростков
Москвичам пообещали погодный «армагеддон» в выходные
Житель Москвы попал в больницу после дорожной аварии
Кремль анонсировал отдельную встречу Путина и Токаева
Стало известно, в какой российский город может переехать Орнелла Мути
«Каждые 3,7 минуты»: Трамп пожаловался на свою глупую ошибку
Пранкеры дали советы, как не попасться на уловки мошенников
В Кировской области объявлен трехдневный траур после атаки ВСУ
Новый главком ВСУ проиграл борьбу с «зеленым змеем» среди подчиненных
Слюсарь сообщил о пострадавших после атаки на Ростовскую область
Психолог объяснила, как перестать смеяться в неподходящей ситуации
Адская жара +38, бури и град: какой будет погода в РФ 27 июля — 2 августа
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.