Стало известно, в какой российский город может переехать Орнелла Мути Орнелла Мути может переехать в Петербург после получения гражданства России

Итальянская актриса Орнелла Мути, которая хочет получить российское гражданство, может переехать в Россию и жить в Санкт-Петербурге, рассказал aif.ru художник Никас Сафронов. По его словам, в нынешних условиях страна особенно ценит звезд, которые не отвернулись от нее, а Петербург, где жила бабушка актрисы, может стать для нее идеальным местом для жизни. Сафронов выразил уверенность, что российские инстанции пойдут навстречу звезде «Укрощения строптивого» и «Сладкой жизни».

Насколько я знаю, ей особенно нравится Санкт-Петербург, ведь именно оттуда родом ее бабушка. Думаю, если она получит гражданство, власти оценят этот шаг. В трудное время такие поступки особенно ценны, — заявил художник.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что решение итальянской актрисы получить российское гражданство стало хорошим приобретением для отечественной культуры и общественной жизни. Она отметила, что у звезды фильма «Укрощение строптивого» есть русские корни, а ее талант получил мировое признание.

Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что желание Мути получить российское гражданство свидетельствовало о ее несогласии с политикой Запада. По его словам, подобные решения известных людей становятся все более распространенной практикой, поскольку отражают их внутренний выбор и стремление стать частью России.