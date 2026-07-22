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22 июля 2026 в 16:33

Генерал ответил, что ждет Болгарию в случае размещения ВВС США в Ямболе

Генерал Липовой: Болгария станет мишенью для РФ в случае размещения ВВС США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Болгария станет законной военной целью для РФ в случае размещения в Ямболе американских военно-воздушных сил, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя соответствующее решение болгарских депутатов. По его словам, военное ведомство Соединенных Штатов совместно с руководством страны на постоянной основе прорабатывает сценарии крупных провокаций, направленных против российских рубежей и важных стратегических объектов.

Пентагон совместно с правительством США постоянно разрабатывает различные планы по проведению крупномасштабных провокаций в отношении стратегических объектов и территорий России. Крым — это наиболее вероятное направление, которое может быть использовано именно для провокационных атак со стороны НАТО. Американцы размещают свои части, как авиационные, так и морские, в непосредственной близости от российских границ. Пример тому — болгарский город Ямбол. Однако София находится под прицелом наших дальнобойных ракет. В случае обнаружения признаков готовящейся агрессии Россия оставляет за собой право нанесения превентивных ударов, — сказал Липовой.

Он добавил, что возмездие последует незамедлительно. По словам генерала, удары ВС РФ будут наноситься по аэродромам, базам и всей военной инфраструктуре Болгарии.

Любая попытка Болгарии разместить американские военные части может закончиться ударами наших ракет и авиации. Атаки будут нанесены по тем военным базам, аэродромам, объектам, которые София может использовать в интересах НАТО и США. Поэтому в данной ситуации болгарское руководство отлично понимает, на что оно идет, поскольку находится под внешним управлением, — заключил Липовой.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия примет соответствующие меры в случае размещения Южной Кореей американского ракетного комплекса Typhon. По его словам, Москва будет рассматривать такой шаг как угрозу собственной безопасности.

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