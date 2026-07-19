«Повлечет реакцию»: Москва высказалась о размещении ракет США в Южной Корее МИД РФ: размещение Typhon в Южной Корее может вызвать ответ России

Россия примет соответствующие меры в случае размещения Южной Кореей американского ракетного комплекса Typhon, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва будет рассматривать такой шаг как угрозу безопасности России.

В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию, — сказал он.

Ранее Руденко заявил, что размещение Японией американских ракетных комплексов Typhon создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. По его словам, РФ внимательно следит за военной активностью Японии. Он добавил, что Москва неоднократно предостерегала Токио от подобных решений по дипломатическим каналам.

До этого сообщалось, что американские наземные мобильные ракетные установки Typhon после завершения учений в Японии с середины октября будут перемещены на хранение на одну из военных баз США в стране. В Токио этот шаг расценивают как средство «сдерживания Китая», хотя подчеркивают, что речь не идет о постоянном боевом развертывании.