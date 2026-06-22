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22 июня 2026 в 07:43

В Японии объяснили, что произойдет с ракетными установками США после учений

Nikkei: американские ракетные установки Typhon после учений останутся в Японии

CORTEX Typhon CORTEX Typhon Фото: MBDA
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Американские наземные мобильные ракетные установки Typhon после завершения учений в Японии с середины октября будут перемещены на хранение на одну из военных баз США в стране, сообщает газета Nikkei. В Токио это расценивают как средство «сдерживания Китая», хотя подчеркивают, что речь не идет о постоянном боевом развертывании.

Глава Объединенного комитета начальников штабов японских сил генерал Хироаки Утикура заявил, что практического постоянного размещения этих вооружений не будет. При этом он не уточнил, на какой базе они будут храниться.

Сейчас комплексы Typhon и HIMARS доставлены на авиабазу Каноя на Кюсю для учений, которые продлятся до сентября. Боевые стрельбы не планируются. На завершающем этапе к учениям присоединятся австралийские подразделения.

Установки уже временно развертывались в Японии в 2025 году. Кроме того, они находятся на севере Филиппин близ Тайваня.

Ранее депутат от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Седзи Нисида заявил, что Японии необходимо постепенно восстанавливать отношения с Россией, поскольку США утратили способность контролировать весь мир. Он добавил, что РФ остается ближайшим к Японии государством с географической точки зрения. По его мнению, сложившаяся в мире ситуация делает нормализацию японско-российских отношений особенно актуальной.

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