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14 июня 2026 в 09:04

В Японии задумались о налаживании отношений с Россией

Депутат Нисида заявил, что Японии необходимо налаживать отношения с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Японии необходимо постепенно восстанавливать отношения с Россией, поскольку США утратили способность контролировать весь мир, заявил депутат от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Седзи Нисида в разговоре с ТАСС. Он добавил, что РФ остается ближайшим к Японии государством с географической точки зрения. По его мнению, сложившаяся в мире ситуация делает нормализацию японско-российских отношений особенно актуальной.

Америка [приходит к тому, что она] больше не в состоянии контролировать весь мир. Нам нужно спокойно обдумать это, и, даже если это не произойдет сразу, я думаю, самое важное — это постепенное расширение дружеских отношений и взаимной поддержки между Россией и Японией, — заявил собеседник агентства.

До этого японский депутат Мунэо Судзуки заявил о намерении добиться отмены антироссийских санкций и лично обратиться с этим вопросом к премьер-министру страны Санаэ Такаити. По словам парламентария, он постарается донести до главы правительства мысль о том, что введенные экономические ограничения лишены смысла.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указывала на необходимость для Токио отказаться от недружественного курса в отношении Москвы. По ее словам, только в этом случае возможно возвращение к полноценному межгосударственному диалогу. Захарова также подчеркивала, что подобные шаги Япония должна предпринять вне зависимости от ситуации на Украине.

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