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19 июля 2026 в 07:35

«Прямая угроза»: Россия отреагировала на американские ракеты в Японии

МИД РФ заявил об угрозе для Дальнего Востока из-за комплексов Typhon в Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Размещение Японией американских ракетных комплексов Typhon создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва внимательно следит за расширением военной активности Токио.

Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам, — говорится в сообщении.

Руденко отметил, что Москва неоднократно предостерегала Японию от принятия подобных решений. По его словам, это делалось в различных форматах, предусмотренных дипломатической практикой.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развертывание американских ракет средней и меньшей дальности в Японии создает прямую угрозу дальневосточным границам России. Дипломат подчеркнула, что Москва примет компенсирующие меры для обеспечения собственной безопасности в ответ на этот шаг.

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