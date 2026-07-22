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22 июля 2026 в 16:14

Неизвестные жестоко расправились со спортивным журналистом и подожгли его

Спортивного журналиста Эспозито жестоко убили в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Италии неизвестные жестоко расправились со спортивным журналистом Луиджи Эспозито, сообщает Rai News. По версии следствия, злоумышленники избили жертву до смерти и подожгли тело, чтобы скрыть улики.

Отмечается, что останки журналиста обнаружили близ сельскохозяйственных угодий на юге Италии. Орудие убийства не было найдено. При этом следователи исключили версию о связи убийства с профессиональной деятельностью Эспозито. По их мнению, речь идет о личном мотиве.

Ранее 15-летняя школьница из США расправилась с пятью родственниками из-за конфликта по поводу учебы. Недопонимание возникло, когда у девушки возникли трудности в школе, что привело к ее переводу на домашнее обучение.

До этого полиция индийского штата Западная Бенгалия задержала десятки местных жителей после масштабных уличных беспорядков. Толпа насмерть забила мужчину, которого заподозрили в убийстве ребенка.

Также в Индии задержали владельца продуктового магазина из штата Чхаттисгарх по подозрению в серии убийств. Следствие утверждает, что 50-летний Рамсахай Джайсвал причастен к гибели восьми жителей своей деревни. Мужчина признался, что отравил односельчан.

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