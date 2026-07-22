Вот что с баклажанами делают в Италии: попробовал приготовить так раз — жарить больше никогда не буду

Вот что с баклажанами делают в Италии: попробовал приготовить так раз — жарить больше никогда не буду

Секрет этого блюда — в простой технике: надрезы сеточкой помогают баклажанам пропечься равномерно, а режим гриля в конце создает аппетитную золотистую сырную шапку. Подаю горячими, прямо с противня, посыпав свежим базиликом.

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт., томат черри — 100 г, томатный соус для пиццы — 125 мл, сыр моцарелла — 120 г, базилик — 3 веточки, масло оливковое — 3 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 220 °C и застилаю противень пергаментом. Режу баклажан кружочками толщиной 1-1,5 см, делаю на каждом неглубокие надрезы сеточкой, солю, перчу и сбрызгиваю оливковым маслом. Запекаю 15 минут, затем переворачиваю и включаю режим гриля еще на 5 минут. Тем временем тру моцареллу и разрезаю черри пополам. Достаю противень, на каждый кружок выкладываю томатный соус, сыр и по 2–4 кусочка помидоров. Возвращаю в духовку под гриль еще на 3–5 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Готовые баклажаны сразу посыпаю свежим базиликом и подаю горячими.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Больше никогда не буду возиться с жаркой: запеченные ломтики вышли нежнее и ароматнее, а главное — без брызг масла на плите. Надрезы сеточкой сделали текстуру идеальной: соус впитался, но форма сохранилась. Советую брать плотную моцареллу — она не растекается, а держится аппетитной шапочкой.