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21 июля 2026 в 19:10

Минтай в сезон кабачков готовлю так: овощная подушка, сочная рыбка — полезный ужин без лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Летом стараюсь готовить рыбу именно так. Пока кабачки и помидоры самые ароматные и сочные, они становятся идеальной основой для запекания. Овощи пропитываются рыбным соком, а филе остается нежным и буквально тает во рту.

Главный плюс этого рецепта — все готовится в одной форме. Не нужен отдельный гарнир, минимум масла и никаких сложных ингредиентов. Получается легкий, сочный и очень вкусный ужин для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: филе минтая — 500–600 г, кабачок — 1 средний, помидоры — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., лимон — 1/2 шт., оливковое масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сушеные итальянские травы — 1 ч. л., свежая зелень — для подачи.

Кабачок, помидоры и лук нарежьте кружочками. Форму для запекания слегка смажьте маслом и выложите овощи слоями, слегка посолите и посыпьте итальянскими травами. Сверху разместите кусочки минтая, приправьте солью и черным перцем, сбрызните свежим лимонным соком и полейте оставшимся оливковым маслом.

По желанию положите сверху несколько тонких ломтиков лимона. Запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 25–30 минут, пока рыба не станет мягкой, а овощи полностью не приготовятся. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Личный опыт

Для этого блюда всегда беру именно минтай. Он отлично сочетается с сочными летними овощами, получается нежным и совсем не сухим. А овощная подушка настолько вкусная, что часто съедается даже быстрее самой рыбы.

Проверено редакцией
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еда
рыба
кабачки
помидоры
минтай
лимон
овощи
Ольга Шмырева
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