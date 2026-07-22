Творожный чизкейк без духовки — 3 самых простых варианта вкусного десерта

Творожный чизкейк без выпечки — идеальное решение, когда хочется нежного, кремового десерта без лишней возни. В этой подборке собрали 3 простых рецепта. Всего 15–20 минут вашего времени, а остальную работу сделает холодильник.

Рецепт № 1. Классический творожный чизкейк — нежный и воздушный

Чизкейк без духовки: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

150 г песочного печенья измельчите до состояния крошки и смешайте с 60 г сливочного масла (предварительно растопите). Выложите массу в форму (лучше разъемную) и плотно утрамбуйте дном стакана.

100 г желатина заранее замочите в 50 мл холодной воды, а когда набухнет — растопите на водяной бане или в микроволновке.

В отдельной емкости взбейте 400 г творога (берите мягкий), 150 г сметаны, 80–100 г сахарной пудры, а также цедру и сок половинки лимона. Влейте желатин и еще раз все от души перемешайте.

Вылейте творожный крем на подготовленную основу и отправьте в холод на 4–6 часов до полного застывания.

Совет: желатин не кипятите — просто растопите, чтобы текстура осталась воздушной.

Рецепт № 2. Творожный чизкейк с ягодами — яркий и освежающий

Чизкейк с ягодами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ягодный вариант получается не только свежим, но и очень красивым на срезе за счет контрастных слоев.

Основа готовится абсолютно тем же способом: нужно вновь смешать 150 г печенья с 60 г предварительно растопленного масла, утрамбовать массу.

Опять же замочите по инструкции 10 г желатина.

А вот творожную основу сделаем чуть иначе: 350 г творога, 150 г йогурта, 80 г сахарной пудры и сок одного лимона надо взбить до однородности. Влейте подготовленный желатин и перемешайте.

Вылейте в форму половину творожного крема, ровным слоем разложите 150 г ягод (лучше брать клубнику или малину, подойдут и замороженные), а сверху залейте оставшейся частью крема. Уберите чизкейк в холодильник на 5–6 часов до застывания.

Совет: ягоды нужно разморозить не до конца. Так они дадут сок, который красиво разойдется по десерту.

Рецепт № 3. Шоколадный чизкейк из творога — для сладкоежек

Шоколадный чизкейк Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шоколадный чизкейк — идеальный выбор для любителей глубокого, насыщенного вкуса, который при этом остается легким и нежирным.

Для основы в этот раз возьмем не обычное печенье, а шоколадное. Дальше — делаем все, как и в предыдущих рецептах. С желатином тоже повторяем привычную инструкцию.

Для основы надо взбить 400 г творога, 150 г сметаны, 100 г сахарной пудры и 80 г заранее растопленного и слегка остывшего темного шоколада. Влейте подготовленный желатин и хорошо все перемешайте до однородной массы.

Вылейте крем на шоколадную основу и отправьте в холодильник на 5–6 часов. Перед тем как подавать на стол, присыпьте сверху тертым шоколадом.

Совет: шоколад добавляйте не слишком горячим, чтобы творожная масса не свернулась.

Как приготовить идеальный творожный чизкейк без духовки? Советы и секреты

Если используете обычный творог в пачках или зерненый, обязательно протрите его через мелкое сито или тщательно пробейте погружным блендером вместе с жидкой основой (сметаной, сливками или йогуртом). Творожная масса должна стать абсолютно гладкой, без единой крупинки.

Замачивайте желатин только в холодной воде. При нагревании распускайте его на водяной бане или в микроволновке импульсами по пару секунд, но ни в коем случае не кипятите — иначе он потеряет свои свойства, и десерт не застынет.

Растопленный желатин нельзя вливать в слишком холодную творожную массу (только что из холодильника), иначе он застынет «нитями» или комочками. Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Крошку из печенья и сливочного масла удобнее всего утрамбовывать плоским дном обычного стакана. Чтобы основа не крошилась при нарезке, подержите ее в холодильнике хотя бы 15–20 минут перед тем, как заливать крем.

Десерт действительно лучше делать накануне вечером. За ночь в холодильнике желатин полностью стабилизируется, а песочная основа немного пропитается, благодаря чему чизкейк будет легко нарезаться на ровные красивые кусочки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как легко достать чизкейк из формы

Чтобы бока десерта остались идеально гладкими, перед сборкой выстелите стенки разъемной формы ацетатной лентой или полосками пергамента. Если ленты нет, перед снятием формы просто слегка прогрейте ее борта обычным феном или проведите вдоль стенок тонким ножом, смоченным в горячей воде.

Подавайте чизкейк охлажденным, украсив свежими ягодами, мятой или шоколадной стружкой. Такие десерты — легкие и полезные, они не так вредны для фигуры, как классические торты и пирожные.

Читайте в нашей статье, как сохранить зелень на зиму шестью разными способами.