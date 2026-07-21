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21 июля 2026 в 11:50

6 простых способов сохранить зелень на зиму: сушим, замораживаем, солим

6 простых способов сохранить зелень на зиму: сушим, замораживаем, солим 6 простых способов сохранить зелень на зиму: сушим, замораживаем, солим Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летом зелени много, а вот зимой покупать ее дорого. К тому же свежая зелень в холода не такая вкусная, как в разгар сезона. Но есть способы сохранить укроп, петрушку, кинзу, базилик и даже зеленый лук на зиму. Собрали шесть проверенных способов: от простой заморозки до приготовления ароматного масла с травами. Заготовьте разными способами — и зимой не будете жалеть.

Важный совет

Самый главный враг замороженной и сушеной зелени — влага. Чем суше зелень перед заготовкой, тем лучше она сохранится. Перед любым способом тщательно вымойте зелень и обсушите на полотенце.

Способ № 1: заморозка зелени — самый простой и универсальный способ

Заморозка — лучший способ сохранить цвет, свежий вкус и аромат зелени.

Промойте траву, хорошенько обсушите на полотенце и нарежьте так, как привыкли использовать в готовке (целые веточки тоже подойдут). Разложите ее тонким слоем на доске или подносе и отправьте в морозилку на пару часов. Когда зелень подмерзнет, пересыпьте ее в плотный пакет или контейнер — так листики не слипнутся в один монолитный ком.

  • Маленький лайфхак: фасуйте зелень небольшими порциями, буквально на один раз. Тогда не придется каждый раз доставать всю заготовку и откалывать нужный кусок. В таком виде она спокойно пролежит в морозилке до следующего лета.

Способ № 2: заморозка в масле — ароматные кубики

Второй классный вариант — заморозка в масле. На выходе получаются готовые порционные кубики, которые идеально кидать прямо в горячую пасту, суп или соус.

Кубики с зеленью на зиму Кубики с зеленью на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Делается все проще простого. Мелко порубите зелень, разложите ее по ячейкам формочки для льда и залейте оливковым маслом (или растопленным сливочным). Отправьте в морозилку, а когда кубики полностью застынут, просто пересыпьте их в один пакет для удобства.

Кстати, в одну ячейку можно сразу собирать миксы: например, укроп, петрушку и немного измельченного чеснока — получится отличная готовая заправка.

Способ № 3: сушка зелени — для супов и чая

Сушка отлично подходит для укропа, петрушки, базилика, мяты и чабреца. Да, банки с сушеными травами займут место на полке, зато морозилка останется свободной.

Сушить можно двумя способами.

  • По-старинке на воздухе. Свяжите зелень в небольшие пучки и подвесьте в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении. Через 1–2 недели сушеные травы можно пересыпать в стеклянные банки и плотно закрыть крышками.

  • В духовке (если хочется быстрее). Разложите травы на противне, застеленном пергаментом, и держите при 40–50°C с чуть приоткрытой дверцей примерно 2–3 часа.

Главное — не поднимайте температуру выше 50°C, иначе зелень начнет запекаться и потеряет весь свой аромат.

Способ № 4: солим зелень

Еще один проверенный временем вариант — обычная засолка. Соль работает как отличный консервант, так что заготовка спокойно достоит до следующего урожая.

Делается все в несколько шагов.

Мелко порубите зелень и смешайте ее с солью в пропорции 4:1 (на четыре части трав берем одну часть соли). Пересыпьте массу в стерилизованные банки, хорошенько утрамбуйте ложкой, чтобы пустила сок, и плотно закройте крышками.

Как заморозить зелень на зиму Как заморозить зелень на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хранить такие баночки лучше в прохладе — в погребе или на нижней полке холодильника. И главный нюанс при готовке: помните, что эта зелень уже круто засолена, поэтому само блюдо в конце стоит досаливать с осторожностью.

Способ № 5: зелень с маслом — паста для заправок

Пятый вариант — пряная масляная паста. Отличная заготовка, которую удобно хранить в холодильнике и использовать как густую заправку для самых разных блюд.

Приготовить ее проще простого.

Отправьте зелень в блендер, влейте немного растительного или оливкового масла и взбейте все до однородной массы. Переложите полученную пасту в чистую баночку, а сверху влейте тонкий слой масла — он перекроет доступ воздуху и защитит заготовку от плесени.

Хранится такая паста в холодильнике до двух — трех месяцев. В готовке вещь универсальная: ложка этой массы мгновенно преобразит любой суп, соус, пасту или маринад для мяса.

Способ № 6: травяной уксус

Шестой вариант — ароматный травяной уксус, который здорово освежает салаты, заправки и маринады.

Мелко нашинкуйте зелень, пересыпьте в банку или бутылку и полностью залейте яблочным либо винным уксусом. Плотно закройте и дайте настояться в темном месте где-то с две недели. После этого останется только процедить жидкость через сито или марлю и перелить готовый уксус в удобную бутылку.

Как сохранить зелень на зиму Как сохранить зелень на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хранится такая заправка при комнатной температуре очень долго. Пары капель хватит, чтобы дать любому овощному салату или маринаду классную кислинку и глубокий пряный аромат.

Какие травы лучше всего хранятся

  • Заморозка: укроп, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук.

  • Сушка: укроп, петрушка, мята, чабрец, розмарин.

  • Соление: уроп, петрушка, кинза.

  • Масло: базилик, розмарин, тимьян, чеснок с зеленью.

Советы

  • Не смешивайте разные травы в одной заготовке, если не уверены, что будете использовать именно эту смесь.

  • Подписывайте емкости и пакеты — зимой можно перепутать даже мяту с петрушкой.

  • Для сушки используйте только целые, неповрежденные листья.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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