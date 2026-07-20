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20 июля 2026 в 07:30

Маринованные кабачки со сладким перцем: хрустящая заготовка, ради которой я замораживаю кубики льда

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, сладкий перец, лук и чеснок, добавляю кубики льда и соль — этот холодный метод вытягивает лишнюю влагу, но оставляет овощи плотными и хрустящими.

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг, перец сладкий — 3 шт., луковица — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, соль — 100 г, кубики льда — 15–20 шт., вода — 500 мл, уксус 6% — 250 мл, сахар — 200 г, эстрагон сухой — 1,5 ст. л., горчица сухая — 1,5 ст. л., шафран — щепотка.

Как готовлю

Сначала нарезаю кабачки кружками, перец — кольцами, лук и чеснок — тонко и складываю все в большую миску. Добавляю соль и кубики льда — это главный трюк, чтобы овощи остались хрустящими и отдали лишнюю влагу. Оставляю их на три часа, а тем временем готовлю маринад: смешиваю воду, уксус, сахар, сухую горчицу, эстрагон и шафран и довожу до кипения.

Через три часа сливаю всю выделившуюся воду и плотно укладываю овощи в банку. Заливаю их кипящим маринадом, закрываю крышкой и даю остыть, после чего убираю в прохладное место. Через неделю открываю эту красоту — кабачки упругие, перец сладкий, а маринад с горчицей и эстрагоном просто божественен.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Холодная засолка перед горячим маринадом — это гениально: овощи остались плотными, без кашицы. Мой совет: не жалейте горчицы, она дает ту самую пикантную искорку, ради которой хочется есть ложкой прямо из банки.

Проверено редакцией
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