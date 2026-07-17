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17 июля 2026 в 09:45

Домашний сацебели получается ароматнее магазинного и хранится всю зиму: рецепт на 1,5 кг помидоров

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый сезон обязательно варю несколько баночек сацебели из спелых помидоров и сладкого перца. Домашний соус получается густым, насыщенным, с приятной кислинкой и ярким ароматом специй. Его можно подать к шашлыку, мясу, курице, рыбе, картофелю или просто намазать на свежий хлеб.

Главный секрет этого рецепта — не торопиться со специями.

Для приготовления вам понадобится: помидоры — 1,5 кг, красный сладкий перец — 500 г, репчатый лук — 300 г, чеснок — 1 головка, кинза — 1 большой пучок, перец чили — 1–2 стручка, хмели-сунели — 2 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ст. л. без горки, уксус 9% — 2 ст. л., грецкие орехи — 100 г (по желанию).

Помидоры, сладкий перец и лук измельчите через мясорубку или блендер и переложите в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 40–50 минут, пока масса не станет заметно гуще.

Затем добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанную кинзу, хмели-сунели, кориандр, соль, сахар, нарезанный чили и, при желании, измельченные грецкие орехи. Влейте уксус, перемешайте и готовьте еще 10–15 минут. Горячий соус сразу разлейте по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Несколько раз пробовала добавлять специи в начале варки, но аромат получался заметно слабее. Теперь всегда кладу кинзу, чеснок и хмели-сунели в самом конце — соус получается намного ярче, а вкус остается насыщенным даже после нескольких месяцев хранения.

Проверено редакцией
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