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18 июля 2026 в 10:48

Укроп и петрушка оживают на глазах: домашний способ вернет зелени свежий вид без хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Купленная зелень нередко начинает вянуть уже через несколько дней. Но есть простой домашний способ, который помогает вернуть ей свежий вид и продлить срок использования без лишних затрат.

Приготовьте слабый раствор из чистой воды и небольшого количества уксусной кислоты. Опустите в него укроп, петрушку, салат или другую зелень на несколько часов. Затем тщательно промойте под проточной водой и полностью обсушите на полотенце или бумажных салфетках. Если спустя время зелень снова начнет увядать, высушите ее до полного удаления влаги и измельчите. Получится ароматная домашняя приправа, которую удобно хранить в небольшой стеклянной банке.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что зелень после такой процедуры выглядит гораздо свежее. Она также советует хранить свежие пучки в холодильнике только сухими — так они дольше сохраняют аромат, цвет и упругость.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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