Никакой жары не боятся: 3 лучших крема для летнего торта

Лето — время легких десертов и свежих ягод, но жара становится настоящим испытанием для кондитеров. Многие кремы попросту текут, превращая праздничный торт в неаппетитную лужицу. Однако существуют проверенные рецептуры, которые сохраняют форму и идеальный вкус даже в самый знойный день. Мы выбрали 3 надежных рецепта летнего крема для тортов: легкий творожный, классический заварной и освежающий сметанный.

Нежнейший творожный крем для торта

Творожный крем для торта идеально подходит для бисквитных коржей и отлично гармонирует с ягодами и фруктами. Благодаря творогу он получается легким, с приятной кислинкой и при этом достаточно стабильным, чтобы не растекаться. Его калорийность составляет около 244 ккал на 100 г, а высокое содержание белка и кальция делает его выбором тех, кто придерживается правильного питания.

Ингредиенты:

творог (от 5% жирности, пастообразный) — 500 г;

сливки (33–35%) — 300 мл;

сахарная пудра — 100–150 г (по вкусу);

ванильный экстракт или ванилин — по вкусу.

Приготовление:

Творог обязательно протрите через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков и получить воздушную текстуру. Это важный этап для нежности крема. В отдельной глубокой миске взбейте хорошо охлажденные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Масса должна держать форму и не стекать с венчика. Аккуратно, лопаткой, вмешайте протертый творог в сливочную массу до полной однородности. Старайтесь не перемешивать слишком долго, чтобы крем не потерял воздушность. Готовый домашний крем для торта уберите в холодильник минимум на 30 минут для стабилизации.

Классический заварной крем для торта

Заварной крем для торта — это эталон нежности и шелковистой текстуры. Он универсален: подходит для прослойки бисквитов, медовика и даже наполеона. Калорийность составляет примерно 210–230 ккал на 100 г. Содержит яйца и молоко, богатые белком и кальцием.

Классический заварной крем для торта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ингредиенты:

молоко (жирностью от 2,5%) — 750 мл;

яичные желтки — 6 шт.;

сахар — 80 г;

кукурузный крахмал — 75 г (примерно 2,5 ст. л. с горкой);

ванильный сахар — 1 пакетик.

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном смешайте желтки, сахар и крахмал. Растирайте венчиком до однородной светлой массы. В отдельной посуде доведите молоко до кипения. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте горячее молоко в яичную смесь. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите, непрерывно помешивая венчиком (особенно по дну), пока крем не загустеет и не начнут появляться первые пузырьки. Снимите с огня, добавьте ванильный сахар и перемешайте. Накройте пленкой в контакт (пленка должна касаться поверхности крема) и полностью остудите. При использовании в торте он будет держать форму и идеально пропитывать коржи.

Освежающий сметанный крем для торта

Легкий и быстрый в приготовлении сметанный крем для торта ценится за свою простоту и способность делать даже сухие коржи сочными и нежными. Летом лучше использовать сметану высокой жирности (от 25%) и обязательно хорошо охлажденную. Калорийность — около 250–280 ккал на 100 г. Сметана богата молочнокислыми бактериями, полезными для пищеварения.

Освежающий сметанный крем для торта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ингредиенты:

сметана (жирностью от 25%) — 500 г;

сахарная пудра — 200 г (можно регулировать по вкусу);

ванилин — по вкусу.

Приготовление:

Для получения густого крема сметану нужно «отвесить». Выложите ее в марлю, сложенную в несколько слоев, и оставьте на несколько часов в дуршлаге над миской. Лишняя сыворотка стечет, и крем станет более плотным. Поместите подготовленную сметану в холодную миску и взбивайте миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты. Продолжая взбивать, частями добавьте сахарную пудру и ванилин. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет пышной и не начнет держать форму. Такой летний крем для тортов лучше всего использовать сразу, а для стабильности перед сборкой подержать его в холодильнике 15–20 минут.

Что важно помнить при выборе летнего крема

Главный секрет стойкости любого крема в жару — использование качественных, жирных продуктов и тщательное соблюдение технологии.

Все ингредиенты (особенно сливки и сметана) должны быть хорошо охлажденными. Сахарную пудру лучше использовать вместо сахара, так как она быстрее растворяется и делает текстуру более однородной. Для творожного и сметанного крема критически важно удалить лишнюю сыворотку из продуктов или использовать творожный сыр (крем-чиз) — он дает идеальную консистенцию для покрытия торта.

Пробуйте разные сочетания: в любой из этих кремов можно добавить лимонную цедру, свежие ягоды или фруктовое пюре, чтобы создать неповторимый летний вкус.

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