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20 июля 2026 в 07:00

Забытый рецепт «Гусиных лапок» — то самое печенье из детства. Оказывается, приготовить легче легкого

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется быстрой домашней выпечки к чаю, этот рецепт — просто находка. Печенье «Гусиные лапки» готовится из творожного теста, которое не требует долгого вымешивания, а в духовке превращается в золотистые мягкие полумесяцы с сахарной корочкой.

Ингредиенты

Творог — 200 г, сливочное масло — 150 г, мука — 250 г, сахар — 3 ст. л., разрыхлитель теста — 1 ч. л., сахарная пудра для посыпки — по вкусу.

Как готовлю

Творог перетираю через сито, чтобы ушла лишняя влага. Сливочное масло комнатной температуры нарезаю кубиками, смешиваю с творогом и разрыхлителем. Постепенно всыпаю муку и замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Раскатываю пласт толщиной 3 мм, нарезаю кружочки или треугольники — получаются те самые «лапки».

Каждую заготовку опускаю одной стороной в сахар, выкладываю на противень сахаром вверх и выпекаю 10–15 минут при 180 градусах до румяного края. Подаю остывшими, посыпав сахарной пудрой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Секрет, кажется, в холодном масле — тесто замешивается быстро, не липнет к рукам, а в духовке ведет себя идеально. Особенно порадовало, что печенье не черствеет на следующий день: остается таким же нежным.

Проверено редакцией
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